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  4. İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesi! 4 Temmuz İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesi! 4 Temmuz İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

04.07.2022 06:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikler ne zaman gelecek? Merak edilen soru 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklama ile yanıt buldu. Birçok kişi, AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşılan İstanbul elektrik kesintisi listesi ile ilgili detayları öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Peki 4 Temmuz İstanbul'da hangi ilçelerde elektrikler kesik? İşte AYDEAŞ - BEDAŞ 4 Temmuz elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesi! 4 Temmuz İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler 4 Temmuz Pazartesi günü AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklamanın detaylarını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki Elektrikler ne zaman gelecek? 4 Temmuz İstanbul'da hangi ilçelerde elektrikler kesik? 4 Temmuz AYEDAŞ BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz...

4 TEMMUZ PAZARTESİ HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

4 Temmuz Pazartesi günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

4 TEMMUZ AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

4 TEMMUZ BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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İstanbul bedaş arıza elektrik kesintileri
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