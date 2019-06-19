İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'dan 23 Haziran açıklaması

Emniyet Müdürü Çalışkan, METE projesiyle performansın ölçülmesi, personelin bireysel performansının ortaya çıkartılması sonuçlarında çok büyük başarılar elde edildiğini söyledi. Çalışkan, “Bu projeyle denetim ve hakkaniyetli performans ölçüm sistemi açığını da doldurmuş olduk. Şube ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinin icraatlarının kayıt altına alındığı METE performans modülüne göre bugüne kadar 1 milyon 408 bin 896 tutanağın girişi yapılmış. 1 milyon 800 bin şüpheli ve müşteki verilerinin girişi yapılarak büyük bir veri tabanı oluşturuldu. Denetim modülü üzerinden 353 bin 882 denetim yapılarak eksik görülen 17 bin 301 eksikliğin 15 bin 967’si giderilmiştir" dedi.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ‘METE’NİN PATENTİNİ ALDI

İstanbul’un her manada dünyanın sayılı metropollerinden olduğunu belirten Çalışkan, “Bölgesel ve yerel siyasi olayların etkisiyle yoğun bir dönemden geçiyoruz. Yoğun tempoda çalışarak birtakım zorluklarla karşılaşıyoruz ve yoruluyoruz. Nitekim İstanbul polisi bu çabasının karşılığını, İstanbul’u dünyanın en güvenli kentlerinden birisi yaparak aldı. METE projesinin patentini İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak aldık" diye konuştu.

‘İNLERİNDEN KAFALARINI ÇIKARMAZ HALE GELDİRLER’

Terörle mücadelede çok iyi durumda olunduğunu belirten Emniyet Müdürü Çalışkan, “İstanbul’un terörle anılan bir yeri kalmadı. Olay sayıları dip yaptı. Geçen sene 33 olan olay sayısının bu sene daha da azalacağına inanıyorum. Artık inlerinden kafalarını çıkaramaz hale geldiler" şeklinde konuştu.

UYUŞTURUCU YAKALAMALARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Narkotik Suçlarla Mücadele’de başarının katlanarak arttığını ifade eden Çalışkan, “2018 yılı ve 2019 yılları ilk 6 aylık verilerine göre yakalanan eroin miktarı 708 kilogramdan, 2 ton 550 kilograma kadar yükseldi. Esrar miktarı 3 ton 350 kilogramdan 4 ton 255 kilograma, uyuşturucu haplar 3 milyon 258 binden, 8 milyon 687 bine kadar arttı. Kokain miktarı ise 167 kilodan, 420 kiloya ulaştı. 2018 yılında toplam 5 buçuk ton olan yakalama miktarı, bu yıl bu tarihe kadar 7 buçuk tona kadar ulaşarak büyük bir başarıya imza atıldı" dedi.