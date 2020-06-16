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İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın yeni görevi (Mustafa Çalışkan kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 07:41 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Resmi Gazete'de atama kararlarının yayınlanmasının ardından "Mustafa Çalışkan kimdir?, Mustafa Çalışkan'ın yeni görevi ne oldu?" sorularına yanıt aranmaya başladı. İşte tüm detaylar...

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın yeni görevi (Mustafa Çalışkan kimdir?)

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın yeni görevi belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

MUSTAFA ÇALIŞKAN KİMDİR?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevini yürüttüğü esnada 2 Eylül 2015 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürü olarak atanan Mustafa Çalışkan, 1968 yılında Nevşehir ilinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Kayseri' de tamamlayarak 1983 yılında Ankara Polis Koleji'ne ve 1987 yılında da Polis Akademisi'ne girdi.1991 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Komiser Yardımcısı olarak göreve başladı. İstanbul'da birçok ilde görevlerde bulunan Çalışkan,

2010 yılında “İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Yüksek Lisans programından mezun olduktan sonra 2012 yılında “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulunu bitiren Mustafa ÇALIŞKAN, 2016 yılında “Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Sosyolojisi Bölümünde doktorasını tamamladı. Akademik çalışmalarına bu tarihten sonrada devam eden Doç. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN, 29 Mayıs 2020 tarihinde Üniversitelerarası Kurul Kararı ile Sosyoloji alanında Doçentlik unvanını kazandı. 15 Temmuz hain darbe kalkışmasını birçok yönüyle değerlendirdiği ve canlı tanık olduğu olayları anlattığı üç dilde çevirisi olan (İngilizce, Rusça, Fransızca) 15 Temmuz Kıyam(et) Gecesi ve Milli Vuruş isimli kitapları bulunmaktadır. İyi derece İngilizce bilen Doç. Dr. Mustafa Çalışkan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

(DHA)

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