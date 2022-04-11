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  4. İstanbul Emniyeti'nden 'Zeytinburnu Kasabı' açıklaması! Görüntüler tepki çekmişti

İstanbul Emniyeti'nden 'Zeytinburnu Kasabı' açıklaması! Görüntüler tepki çekmişti

11.04.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sosyal medyada gündem olan 'Zeytinburnu Kasabı' rumuzlu Afgan uyruklu Kasap Ali Ahmedi'nin elinde bıçak ve silahlarla çekildiği fotoğraflar gündem olmuş tepki çekmişti. Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklama yaparak, söz konusu kişinin 1 Şubat 2022 tarihinde tutuklandığını bildirdi.

İstanbul Emniyeti'nden 'Zeytinburnu Kasabı' açıklaması! Görüntüler tepki çekmişti

Sosyal medyada gündem olan 'Zeytinburnu Kasabı' adlı hesapla ilgili araştırma yapıldığı belirtilen açıklamada, 11 Nisan günü sosyal medya üzerinden paylaşım yapılan 'Zeytinburnu Kasabı' adlı hesabın Afganistan uyruklu Kasap Ali Ahmedi'ye ait olduğu bildirildi.

ŞUBAT 2022'DE TUTUKLANMIŞ

Ahmedi'nin Zeytinburnu'nda 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet' suçlarından 1 Şubat 2022 tarihinde tutuklandığı belirtilen açıklamada, yapılan aramada sosyal medyada paylaştığı fotoğraflardaki silahın da ele geçirildiği bildirildi. Zeytinburnu Kasabı rumuzlu hesabın sahibi Ahmedi'nin halen Maltepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunduğu vurgulandı.

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(DHA)

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