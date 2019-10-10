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İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN BARIŞ PINARI HAREKATINA DESTEK MESAJI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 17:00 | Son Güncelleme

                      Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasında dev ekranda fotoğraflı bir mesaj yayınlandı.

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA)
Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasında dev ekranda fotoğraflı bir mesaj yayınlandı. Mesajda, "'Fırat'ın doğusunu barış pınarlarıyla sulayacak kahraman Türk ordusuna selam olsun" ifadesi yer aldı.
Fırat'ın doğusuna yönelik dün saat 16.00'da Barış Pınarı Harekatı başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla, harekata destek vermek için Vatan Caddesi'nde bulunan emniyet müdürlüğü avlusundaki ekrandan mesaj paylaştı. Ekrana askeri sevkiyat sırasında çekilen bir fotoğraf karesinin üzerine 'Fırat'ın doğusunu barış pınarlarıyla sulayacak kahraman Türk ordusuna selam olsun. Sefer bizim zafer Allah'ındır' mesajı yazıldı.

Görüntü Dökümü
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-Emniyetten görüntü
-Ekrandan görüntü
-Yayınlanan destek mesajı
-Genel ve detaylar

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