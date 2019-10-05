HABER

İSTANBUL - ESENYURT'TA İSKİ'NİN ÇALIŞMA YAPTIĞI SOKAK YAĞMUR SONRASI ÇAMUR ALTINDA KALDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 11:19 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR-Şahin BOZKURT/(DHA,İSTANBUL) Esenyurt’ta İSKİ'nin çalışma yaptığı yolda yağmurun etkisiyle sökülen taşlar ve toprak mahalle sakinlerini zor durumda bıraktı.

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR-Şahin BOZKURT/(DHA,İSTANBUL)
Esenyurt’ta İSKİ'nin çalışma yaptığı yolda yağmurun etkisiyle sökülen taşlar ve toprak mahalle sakinlerini zor durumda bıraktı.
Olay, Pınar Mahallesi 1222 Sokak’ta meydana geldi. Gece saatlerinde yağış sebebiyle, İSKİ’nin çalışma yaptığı sokakta yumuşayan toprakta kayma meydana geldi. Kayma sonucu, çöken yolda park halinde duran 22 AR 013 plakalı minibüsün bir lastiği çukurda kaldı. Sabah işe gitmek için evinden çıkan Cevdet Aytekin, karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığa uğradı. Askıda kalan minibüsü kurtarmak için olay yerine çekici çağrıldı. Ayrıca sokak üzerinde farklı noktalarda da çökmelerin yaşandığı görüldü.
Minibüsün sahibi Cevdet Aytekin, “Akşam buraya park ettim. Yağmur yağarken arabam çökmüş. Şuan mağdurum ne belediye ne İSKİ ilgilenmiyor. Burada çalışan İSKİ. Benimle ilgilenmiyorlar" dedi.
Öte yandan dün de Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1211 Sokak’ta yapılan İSKİ çalışması sırasında bir işçi toprak altında kalarak yaralanmıştı.

Görüntü Dökümü:
----------------
-Çökmelerin meydana geldiği sokak
-Askıda kalan aracın görüntüsü
-Olay yerindeki polis ekipleri
-Aracın sahibi ile röportaj
-Genel ve detay görüntüler

PARTNER2019 Türkiye güzeli belli oldu2019 Türkiye güzeli belli oldu
Tuğlu'ya huzurla birlikte dönüşler de başladıTuğlu'ya huzurla birlikte dönüşler de başladı
'Turşunun merkezi', sezon açılışıyla hareketlendi'Turşunun merkezi', sezon açılışıyla hareketlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Arnavutköy’de can pazarı: 34 yaralı

Arnavutköy’de can pazarı: 34 yaralı

İddialı dizi ekrana veda ediyor! İşte final tarihi

İddialı dizi ekrana veda ediyor! İşte final tarihi

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

İş insanının tuttuğu kiralık katilden kan donduran sözler

İş insanının tuttuğu kiralık katilden kan donduran sözler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Peş peşe gelen iddialar sonrası ASKİ'den su açıklaması

İddialar sonrası ASKİ'den su açıklaması

Fatih Portakal neden yayına çıkmadı? Fatih Portakal kovuldu mu? Açıklama geldi

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

İkinci kattan otomobil üzerine düşen kadın ağır yaralandı

İkinci kattan otomobil üzerine düşen kadın ağır yaralandı

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon! Öldürüldüler

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Bursa'da kuyumcu hırsızlığı! 75 bin lira değerinde altın çaldı

Satırla kırıp içeri girdiler

Arnavutköy’de göçmenleri taşıyan TIR kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Arnavutköy’de can pazarı: 34 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.