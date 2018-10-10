"İstanbul 'fast konut' zincirlerine mahkum edildi"

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, "İstanbul 'fast konut' zincirlerine mahkum olmuş durumda. Bu anlayışın bir an önce mahkum edilmesi gerekir." dedi.
Karabat, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 18 inşaat firmasının 20 bini aşkın vatandaşı mağdur ettiğini öne sürdü.
"Bir zamanlar Jet Fadıllar vardı, şimdi ne yazık ki jet dolandırıcılar var." diyen Karabat, yetkililerin konuya ilgisiz kaldığını dile getirdi.
Bu firmalardan konut alan gazilerin ve şehit yakınlarının da mağdur olduklarına işaret eden Karabat, "İstanbul ne yazık ki fast food beslenme zincirine mahkum olmuşken, onu takiben bir de 'fast konut' zincirine mahkum olmuş durumda. Bu anlayışın bir an önce mahkum edilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.
Açılan davalar sonucu sorumluların ceza almasının, mağdurların sorunlarını çözmeyeceğini ifade eden Karabat, konuya ilişkin çözüm önerilerini paylaştı.
Karabat, Esenyurt Belediyesinin, mağdur vatandaşların inşaatlarında hangi seviyeye geldiğini tespit ederek, sahiplerine iskan hakkı vermesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Mağdurların bedel ödemeden yapı kayıt belgesine sahip olması sağlanmalıdır. Tapuya yazılı bilgi geçilerek buradaki hakların suistimal edilmemesi için üçüncü kişilere devredilmesinin önüne geçilmelidir. En temel çözümlerden biri, TOKİ bir an önce Esenyurt Belediyesinin yerine taraf olmalıdır. Vatandaşın mağduriyeti giderilmelidir. 20 bini aşkın insanın mağduriyetini görmezlikten gelemeyiz."
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