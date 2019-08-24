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 İSTANBUL- GENÇ KADININ SOSYAL MEDYADA YARDIM ÇIĞLIĞI

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 17:55 | Son Güncelleme

Emin YEŞİL - İstanbul DHA -İSTANBUL'da bir markette çalışma arkadaşının saldırısına uğrayan kadın o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Emin YEŞİL - İstanbul DHA -İSTANBUL'da bir markette çalışma arkadaşının saldırısına uğrayan kadın o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Genç kadın, saldırganın serbest kaldıktan sonra tehditlerinin sürdüğünü belirtti.
Azime T.'nin görüntülerini paylaştığı olay 30 Temmuz'da öğlen saatlerinde bir markette meydana geldi. Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Azime T., erkek çalışma arkadaşının saldırısına uğradı. Azime T.'yi darp eden kişi daha sonra boynundan tutarak yere düşürdü. Saldırganın yerdeki Azime T.'ye tekme attığı da görüntülere yansıyor. Saldırı kameranın görmediği açıda devam ediyor.
Yaşadıklarını sosyal medyada paylaşan Azime T., marketteki vatandaşların yardımına koşmak yerine kaçmayı tercih ettiğini belirtti.
Olayın polise aktarılmasından sonra saldırgan gözaltına alınarak tutuklandı. Azime T. saldırganın daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını ifade etti. Serbest kalan saldırganın tehditlerinin sürdüğünü kaydeden Azime T. sosyal medya aracılığıyla sesini duyurmaya çalıştı.

Görüntü Dökümü:
--------
-GÜVENLİK KAMERASI
-Azime T'nin darp edilmesi
-Boynundan yere düşürülmesi
-Yerde tekmelenmesi
-Detaylar

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