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İSTANBUL- (geniş haber) İBRAHİM TATLISES ANNESİNİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 17:00 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İstanbul DHA Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı son yolculuğuna uğurlandı.  Leyla Tatlı, ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İstanbul DHA
Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı son yolculuğuna uğurlandı.
Leyla Tatlı, ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine sanat ve siyaset dünyasından bir çok isim katıldı. Cenaze namazı öncesinde İbrahim Tatlıses caminin önünde bulunan aracında taziyeleri kabul etti. Daha sonra annesinin tabutunun başına gelen Tatlıses kendisine getirilen bir sandalyede bir süre oturarak dua etti ve tekrar aracına döndü.

ÇOK ZOR BİR GÜN SÖYLENECEK ÇOK BİR ŞEY YOK"
Törende İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, eski eşleri Derya Tuna ve Ayşegül Yıldız taziyeleri kabul etti.
Derya Tuna cenaze öncesi, “Ne söyleyeyim vay gidene" dedi. Dilan Çıtak ise "Çok zor bir gün söylenecek çok bir şey yok" diye konuştu.
Gülben Ergen, anne kaybetmenin çok zor olduğunu belirtirken Hülya Avşar da, “Her şekilde üzücü, mekanı cennet olsun" dedi.
Eski bakanlardan Mehmet Ağar da, Tatlıses'e taziyelerini ilettikten sonra, “Böyle acı bir günde biz de acıyı paylaşmaya geldik. İbrahim bizim her acımız da yanımızda oldu. Allah sabır versin" şeklinde konuştu.
Orhan Gencebay ise “Anne deyince akan sular durur. Allah, İbo'ya ve ailesine sabır versin" şeklinde konuştu

Görüntü Dökümü:
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- Cenazeden görüntüler
- İbrahim Tatlıses'in görüntüsü
- Gülben Ergen ile röportaj
- Derya Tuna ile röportaj
- Dilan Çıtak ile röportaj
- Alişan ile röportaj
- Hülya Avşar ile röportaj
- Mehmet Ağar ile röportaj
- İbrahim Tatlıses'in içinde beklediği araç
- Orhan Gencebay ile röportaj
- Cenaze namazının kılınması
- Cenazeye katılanların görüntüsü
- Detaylar

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