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İstanbul hava durumu için son tahminler! Bünyamin Sürmeli'den yağmur ve dolu uyarısı: Gece saatlerine ve yarına dikkat!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 14:22 | Son Güncelleme

İstanbul'da aniden bastıran yağmur ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşatırken İstanbul hava durumuyla ilgili son dakika uyarısı geldi. CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, sağanak yağışın gece yeniden etkili olacağını ve sabaha kadar süreceğini belirtti. Su baskınları da olabileceğini belirten Sürmeli, İstanbul'da dolunun etkili olacağını ancak daha çok Çanakkale ve çevresinin dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından beklenen sağanak ve dolu yağışı başladı. İstanbul Valiliği vatandaşları bir kez daha uyarırken CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Sürmeli, "Yağışlar geceden sonra tekrar gelecek. Bu kez Anadolu Yakası ağırlıklı olacak. Yarın sabahın erken saatlerine kadar olan bir sağanak olacak. Yıldırımlar söz konusu olacak." dedi.

CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli şu bilgileri paylaştı:

''Bu yağışların şöyle bir yönü var… Aslında tamamen arkası geliyor olsa sıkıntı. Hep böyle irili ufaklı… Yollardan akıyor sonra duruyor bitiyor.. Sonra arkasından bir parti daha… Nedeni, Marmara Denizi üzerinden böyle parça parça kuvvetli sağanaklar geliyor. Sabahtan beri bu 3. parti. Arkasından da 2 parti daha var. Öğlenki yağış beklenenin biraz daha ötesinde.

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Üzerimizden geçiyor, yenisi arkasından geliyor. Yenisi yarım saat, 20 dakika içerisinde gelecek. Boğaz ve Avrupa Yakası üzerinde görülüyor. Önümüzdeki 1-2 saat içinde de kesintilerle sağanaklar gelip gidebilecekler.

SU VE DOLU UYARISI!

(Sel oluşur mu?) Sel zeminle alakalı bir durum. Ama bu tür yağışlar irili ufaklı su baskınları yapar. Kısa sürede geldiği için su baskını yapar.

(Dolu uyarısı yapmaya gerek var mı?) Var ama dolunun şöyle bir durumu var. Daha iri taneli Çanakkale için söz konusu. İstanbul için irili ufaklı sağanak geçişlerini görebiliriz.

'GECE YENİDEN GELECEK'

Anadolu Yakası ağırlıklı olacak. Yarın sabahın erken saatlerine kadar olan bir sağanak olacak. Yıldırımlar söz konusu olacak. Sabaha kadar olan yağışlar da dolu ihtiva edebilecek. Beklenenin de biraz daha ötesinde…

Sel riski Batı Karadeniz için söz konusu. Sakarya’dan başlayıp, Düzce, Zonguldak, Bolu, Kastamonu çevrelerinde bugün kuvvetli sağanaklar var. Yağışın miktarı İstanbul’dakinin 3-4 katından daha fazla. Aynı zamanda dolu da var. Batı Karadeniz’e dikkat. Batı Karadeniz için 1 gün sürecek. Yarın gece ve Perşembe’ye uzanacak şekilde Karadeniz’in Orta ve doğusunda olacak. Sel riski söz konusu… Çarşamba ve Perşembe günü Ordu, Giresun, Trabzon, Rize çevrelerine dikkat diyoruz.''

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