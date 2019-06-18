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 İSTANBUL - (havadan görüntülerle) UZEL TRAKTÖR FABRİKASI YAĞMALANIYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 12:00 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en büyük traktör fabrikasıyken, aile üyeleri arasındaki anlaşmazlık soncunda kapısına kilit vurulan Uzel yağmalanıyor.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA)
Türkiye'nin en büyük traktör fabrikasıyken, aile üyeleri arasındaki anlaşmazlık soncunda kapısına kilit vurulan Uzel yağmalanıyor. Maaş alamayan güvenlikçilerin çekilmesiyle sahipsiz kalan fabrikanın milyonlarca liralık üretim bantları ve traktörler parça parça çalınıp götürülüyor.
Türkiye'nin en büyük traktör fabrikasıyken aile üyeleri arasındaki anlaşmazlık sonucunda kapatılan Eyüpsultan Rami'de bulunan Uzel traktör fabrikası hurdacıların uğrak yeri oldu. Maaş alamayan güvenlikçilerin terk etmesiyle sahipsiz kalan fabrika yaklaşık 2 aydır yağmalanıyor. Üretim bantları, traktörler, klimalar, torna makineleri, tezgahlar, masa, sandalyeler yerlerinden sökülerek götürülüyor. Tüm kapıları açık olan fabrikaya gelen yağmacılar topladıkları malzemeleri hurdacıya satıyor.

"HER GÜN BİR SEFER GELİYORUM, HARÇLIĞIMI ÇIKARIYORUM"
Parasız kaldığı zamanlar fabrikadan hurda topladığını belirten bir kişi, "Ben hurdacı değilim, demirci değilim, bir sabah buradan geçerken bir baktım 10-15 kağıtçı birden geçiyor. Ben de parasızdım o gün, bir girdim baktım herkes demir alıyor. Bende başladım demir almaya, her gün bir sefer geliyorum harçlığımı alıyorum çıkıyorum. Genelde kağıtçılar geliyor. Suriyeliler, Pakistanlılar büyük motorları götürüyorlar. Bu üç dört aydır devam ediyor. Hiç bir güvenlik önlemi yok terk edilmiş durumda" dedi

Görüntü Dökümü
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-Fabrikadan görüntü
-Üretim bantları, traktörler ve torna cihazlarından görüntü
-Bir vatandaşın hurda toplaması
-Hurda toplayan kişi ile röp
-Genel ve Detaylar
-Havadan görüntüler

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