İstanbul Havalimanı'na yeni taşınma tarihi belli oldu!

DHMİ tarafından bugün ilgili kurumlara ve sektör şirketlerine DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak ve Kamu Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) Dairesi Başkanı Cengiz Kurt imzalı bir yazı gönderildi. Yazıda 30-31 Aralık tarihleri arasında yapılması planlanan ve daha sonra ertelenen Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılması planlanan taşınmanın 3 Mart 2019 olarak belirlendiği belirtildi. İlgili yazıda ertelenme nedenleri de yer aldı.

Yazıda şu ifadeler yar aldı:

Bilindiği üzere, İdaremiz koordinesinde yürütülen İstanbul Havalimanının açılışa hazır hale gelmesi ve Atatürk Havalimanında yerleşik bulunan paydaşlarımızın İstanbul Havalimanına sorunsuz bir şekilde taşınmasının sağlanması (ORAT-Operational Readiness and Airport Transfer) çalışmaları kapsamında İstanbul Havalimanının 29 Ekim 2018 tarihinde açılışının yapılması, bu havalimanından THY A.O.'nun hava trafik usulleri çerçevesinde belirlenecek sayıda seferlere başlaması, büyük taşınmanın 30-31 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmesi ve 1 Ocak 2019 tarihinde Atatürk Havalimanının ticari yolcu taşımacılığına kapatılarak İstanbul Havalimanının tam kapasite ile operasyona açılmasının planlandığı ilgi (a) yazımız ile tüm paydaşlarımıza bildirilmiştir.