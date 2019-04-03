İstanbul Havalimanı'ndan görüntüler paylaşıldı

HAVALİMANINA ULAŞILABİLECEK KARA YOLU BAĞLANTILARI

Turhan, İstanbul Havalimanı'nın inşaatı ile eş zamanlı olarak havalimanına ulaşım altyapılarının da inşaatlarını başlattıklarını kaydederek, bu kapsamda İstanbulluların havalimanına ulaşım sıkıntısı yaşamasının da önüne geçmeyi amaçladıklarını bildirdi. Bu doğrultu havalimanına yapılan bağlantı yollarından bahseden Turhan, Hasdal–Kemerburgaz–Göktürk–Işıklar yolu üzerinden, Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul Kuzey Çevreyolu ve Mahmutbey-Odayeri Bağlantı Yolu ile Bakırköy, Bağcılar, Esenler, Sultangazi, Başakşehir ve Arnavutköy ilçeleri ve civarındaki yerleşimlerden havalimanına ulaşmanın mümkün olduğunu anlattı. Turhan, Büyükçekmece-Çatalca ve Saray yönünden de havalimanına ulaşmayı mümkün hale getirdiklerini bildirdi. Metro ulaşımından bahseden Turhan, "Halkımızın metro ile ulaşımı için Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arasındaki metro çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Amacımız 2020 yılı başında bu hattı hizmete vererek İstanbulluların havalimanına daha rahat ulaşımını sağlayacağız. Ayrıca Halkalı-İstanbul Havalimanı arasında da raylı sistem altyapısını kuruyoruz. Bu hattı da gelecek yıl içerisinde hizmete vermeyi planlıyoruz." dedi. Yolcuların havalimanına rahat ulaşımını sağlamak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Havaist ile 20 farklı güzergahta 150 lüks otobüsle toplu taşıma yapıldığını aktaran Turhan, günlük 2023 seferle 90 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olunduğunu, talebe göre sefer sayıları ve güzergah sayılarında artış olacağını aktardı. Turhan, İETT tarafından 6 Nisan'dan itibaren 15 gün süreyle Atatürk Havalimanı-İstanbul Havalimanı arasında 15 dakikada bir ring sefer düzenleneceğini bildirdi. - Taşınma sürecinde kapatılacak yollar Turhan, havalimanının taşınma sürecine değinerek şu bilgileri verdi: "Planlanan taşınma süreci 5 Nisan'da gece saat 03.00'te başlayacak, 6 Nisan gecesi saat 23.59'da tamamlanacak. Taşınma süreci toplam 45 saat sürecek. Atatürk Havalimanı ile Mahmutbey Batı Kavşağı istikameti 5 Nisan'da saat 22.00 ila 6 Nisan saat 23.59'da 26 saat trafiğe kapatılacak. Mahmutbey Batı Kavşağı ile İstanbul Havalimanı istikameti 5 Nisan saat 22.00 ile 6 Nisan saat 10.00 arası 12 saat trafiğe kapalı olacak. İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı arasındaki Kuzey Marmara Otoyolu ile Basın Ekspress yolu, Mahmutbey batı kavşağı ile Yeşilköy havuzlu Kavşağı istikametinde 6 Nisan saat gece 01.00 ila 6 Nisan saat sabah 10.00’a kadar 9 saat trafiğe kapatılacak. Yavuz Sultan Selim ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Reşadiye Kavşağı ile Yassıören Kavşağı istikametinde 5 Nisan saat 22.00 ile 6 Nisan saat 10.00 arası gidiş ve geliş yönünde 12 saat trafiğe kapatılacak." O tarihlerde söz konusu yolları kullanacaklara seslenen Turhan, "Bu yolları kullanacak olan sürücülerin alternatif yol güzergahlarını kullanmalarını önemle rica ediyoruz. İstanbullulara şimdiden anlayışlarından ve iş birliklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi. İki havalimanında aynı anda uçuşların tamamen kesildiği 12 saatlik bir süreç olacağını dile getiren Turhan, "6 Nisan saat 02.00 Atatürk Havalimanı'nda son uçuş yapılacak. 6 Nisan 14.00'te ise İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar kademeli olarak artacaktır. Atatürk Havalimanı bundan sonra millet bahçesi, fuar alanı, eğitim alanı ve genel havacılık uçuşları için kullanılacaktır." diye konuştu.