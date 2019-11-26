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İstanbul İmar AŞ Genel Müdürlüğüne Onur Soytürk atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 14:00 | Son Güncelleme

İstanbul İmar AŞ Genel Müdürlüğüne Onur Soytürk atandı.

İstanbul İmar AŞ Genel Müdürlüğüne Onur Soytürk atandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul İmar AŞ Genel Müdürlüğüne Onur Soytürk getirildi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul İmar AŞ Genel Müdürlüğü görevine Onur Soytürk'ü atadı.

Soytürk, 2004 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul Metropoliten Planlama Merkezi (İMP) bünyesinde 2005'te çalışan Soytürk, İstanbul'un çevre düzeni planlarının hazırlanması sürecinde yer aldı.

ONUR SOYTÜRK KİMDİR?

Netcad firmasında 2006-2009 yıllarında GIS uzmanı, 2009-2011 yıllarında da Gaziosmanpaşa Belediyesinde şehir plancısı olarak görev yapan Soytürk, 2011-2012 yıllarında Amplio şirketinde Gayrimenkul Geliştirme Müdürü olarak çalıştı. Soytürk, 2012 yılından bu yana Kentsel Yenileme Merkezi şirketinin Yönetim Kurul Üyesi ve Genel Müdürlük görevlerini üstlendi.

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Onur Soytürk ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere pek çok il ve ilçenin kentsel dönüşüm projelerinde çalıştı.

Kaynak: AA

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