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İSTANBUL - İSTANBUL'DA GÖRSEL ŞÖLEN: 2,5 SAATTE 4100 ŞİMŞEK VE YILDIRIM

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 15:26 | Son Güncelleme

Hüseyin COŞKUN - İstanbul DHA - İstanbul'da gece yaklaşık 2,5 saat içinde toplam 4100 şimşek ve yıldırım görüldü.

Hüseyin COŞKUN - İstanbul DHA - İstanbul'da gece yaklaşık 2,5 saat içinde toplam 4100 şimşek ve yıldırım görüldü.
İstanbul'da yağmura şimşek ve yıldırım eşlik etti. İstanbul'da saat 01.20'den saat 03.44'e kadar 4 bin şimşek, 100 de yıldırım görüldü. Boğaz üstündeki görsel şölen sunan yıldırım ve şimşekler kameralara da yansıdı.
Türkiye genelinde ise dün öğle saatlerinde bu sabah saatlerine kadar ise yaklaşık 100 bin şimşek ve yıldırım görüldüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Boğaz üstündeki şimşek ve yıldırım

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