HABER

İSTANBUL JANDARMA KOMUTANLIĞI’NDAKİ DARBE GİRİŞİMİ DAVASINDA 1 TAHLİYE 

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 16:21 | Son Güncelleme

  Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)  İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki 15 Temmuz darbe girişimi faaliyetlerine ilişkin 5'i tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada,  sanıklardan Rıfat Gürkan hakkında tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.

Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, (DHA)
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki 15 Temmuz darbe girişimi faaliyetlerine ilişkin 5'i tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, sanıklardan Rıfat Gürkan hakkında tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.
İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Bekir Çakmak, Nurettin Çakmak, Rıfat Gürkan, Birol Abbas, Erdal Müniroğlu ve tutuksuz sanıklar katıldı. Müşteki Cumhurbaşkanlığı'nın avukatı da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, Cumhuriyet savcısı tutuklu sanıkların tutuklulukların devamını istedi.
Sanıklardan Birol Abbas "Savunmamı yapmıştım. Tahliye taleplerimi tekrarlıyorum. Tanıklar savunmamı destekler şeklinde ifade vermiştir. Kesinlikle benim darbe girişimiyle bir ilgim yok. 3 yılı geçti tutukluluğum. Bu terör örgütü ile bir alakam yok, tahliyemi talep ediyorum. " dedi. Nurettin Çakmak ise, " Çok ağır ithamlar vardı, hepsini çürüttüm. Bana iftiralar atıldığı çok belli. Tutukluluğum 3 seneyi geçti. Yattığım süreden daha büyük bir mağduriyet içerisindeyim. Tahliyemi istiyorum " şeklinde savunma verdi. Rıfat Gürkan tahliye talebine ilişkin olarak, " Benim darbeyle herhangi bir şekilde alakam olmadığını herkes söyledi. Tahliyemi talep ediyorum " dedi.
Mahkeme heyeti, sanıklardan Rıfat Gürkan'ın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Gürkan'a "Yurt dışına çıkış yasağı" ve "konutu terk etmemek" şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmetti.
Sanıklardan Bekir Çakmak, Nurettin Çakmak, Birol Abbas ve Erdal Müniroğlu'nun ise tutukluluklarına devam kararı veren mahkeme heyeti, dosyanın esas hakkındaki mütaalası için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verdi.
Duruşma ertelendi.

Görüntü Dökümü:
---------
ARŞİV

Canlı yayında korkunç anlar! Saniye saniye kaydedildi Canlı yayında korkunç anlar! Saniye saniye kaydedildi
Sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyenin altına koştuSıcaktan bunalan çocuklar fıskiyenin altına koştu
Bakan Pekcan: Çek Cumhuriyeti'nden 600 milyon dolar civarında yatırım yapıldıBakan Pekcan: Çek Cumhuriyeti'nden 600 milyon dolar civarında yatırım yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Seni pejmürde ederiz!

Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Seni pejmürde ederiz!

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

BB Erzurumspor’dan 3 transfer

BB Erzurumspor’dan 3 transfer

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selahattin Demirtaş hakkındaki tahliye kararına savcılıktan itiraz

Demirtaş hakkındaki tahliye kararına itiraz!

Diyarbakır'da HDP önünde oturma eylemi

Diyarbakır'da HDP önünde oturma eylemi

Barışma teklifini kabul etmeyen eski sevgilisini, oğlunun gözü önünde bıçakladı

Eski sevgilisini, oğlunun gözü önünde defalarca bıçakladı!

Çorlu'daki çifte cinayette kan donduran ayrıntılar!

Çorlu'daki çifte cinayette kan donduran ayrıntılar!

Son dakika: Marmaris'te orman yangını!

Ünlü tatil cennetinde orman yangını!

İstanbul'da yeni tarifeye geçmek isteyen taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu

Taksicilerin 'zam' kuyruğu! İBB'ye çağrıda bulundular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.