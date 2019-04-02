HABER

 İSTANBUL - KARTAL'DA BİNA ÇÖKMESİYLE İLGİLİ 3 KİŞİYE 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 12:37 | Son Güncelleme

Haber: Yüksel KOÇ - İstanbul DHA Kartal'da 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan Yeşilyurt aparmasının çökmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 3 kişi hakkında, "Taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.  ÜÇ KİŞİYE DAVA AÇILDI İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda 3 kişi hakkında, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan iddianame düzenlendi.  İddianamede, bilirkişi raporunda binanın çökmesinde asli kusurlu bulunan binanın proje sorumlusu Suzan Çayır, binanın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu, yapı ruhsatının 'mesuliyet alan' bölümünde sürveyan olarak görünen Arzu Keleş Baran şüpheli olarak yer aldı.

Haber: Yüksel KOÇ - İstanbul DHA
Kartal'da 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan Yeşilyurt aparmasının çökmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 3 kişi hakkında, "Taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

ÜÇ KİŞİYE DAVA AÇILDI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda 3 kişi hakkında, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan iddianame düzenlendi.
İddianamede, bilirkişi raporunda binanın çökmesinde asli kusurlu bulunan binanın proje sorumlusu Suzan Çayır, binanın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu, yapı ruhsatının 'mesuliyet alan' bölümünde sürveyan olarak görünen Arzu Keleş Baran şüpheli olarak yer aldı. Üç kişinin, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.

BİR KİŞİNİN TUTUKLULUĞU SÜRÜYOR
Üç şüpheli olaydan sonra gözaltına alınmış, Uğur Mısırlıoğlu ve Suzan Çayır 14 Şubat 2019 tarihinde tutuklanmıştı. Tutuklulardan Suzan Çayır, 15 Mart 2019 tarihinde tahliye edilmişti. Davanın tek tutuklu sanığı Uğur Mısırlıoğlu.

Görüntü Dökümü:
----------
-Arşiv

PARTNERYaşını duyan şaşkına dönüyor! O aslında...Yaşını duyan şaşkına dönüyor! O aslında...
ODTÜ mezununun intiharında 'gözaltı tutanaklarında değişiklik' davasında mütalaaODTÜ mezununun intiharında 'gözaltı tutanaklarında değişiklik' davasında mütalaa
Otizmli öğrenciler mehteran takımı kurup marşlar söylediOtizmli öğrenciler mehteran takımı kurup marşlar söyledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı! Soruşturma başlatıldı

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı! Soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartal'da çöken binaya ilişkin 3 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Kartal'da çöken binaya ilişkin istenen cezalar belli oldu

'Hassas burunlar' zehir tacirlerine geçit vermiyor

'Hassas burunlar' zehir tacirlerine geçit vermiyor

Görür görmez telefona sarıldılar! Aksu Çayı'nda şaşırtan anlar

Görür görmez telefona sarıldılar! Avlanmak isterken...

Bir anda dolmaya başladı! Bölge hızla boşaltılıyor

Bir anda dolmaya başladı! Bölge hızla boşaltılıyor

Yaşı, mesleği ile yarışıyor

Yaşı, mesleği ile yarışıyor

Mahalle baskısı otizmli çocuğu eve hapsetti

Mahalle baskısı otizmli çocuğu eve hapsetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.