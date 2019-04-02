 İSTANBUL - KARTAL'DA BİNA ÇÖKMESİYLE İLGİLİ 3 KİŞİYE 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Haber: Yüksel KOÇ - İstanbul DHA

Kartal'da 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan Yeşilyurt aparmasının çökmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 3 kişi hakkında, "Taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

ÜÇ KİŞİYE DAVA AÇILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda 3 kişi hakkında, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan iddianame düzenlendi.

İddianamede, bilirkişi raporunda binanın çökmesinde asli kusurlu bulunan binanın proje sorumlusu Suzan Çayır, binanın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu, yapı ruhsatının 'mesuliyet alan' bölümünde sürveyan olarak görünen Arzu Keleş Baran şüpheli olarak yer aldı. Üç kişinin, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.

BİR KİŞİNİN TUTUKLULUĞU SÜRÜYOR

Üç şüpheli olaydan sonra gözaltına alınmış, Uğur Mısırlıoğlu ve Suzan Çayır 14 Şubat 2019 tarihinde tutuklanmıştı. Tutuklulardan Suzan Çayır, 15 Mart 2019 tarihinde tahliye edilmişti. Davanın tek tutuklu sanığı Uğur Mısırlıoğlu.

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