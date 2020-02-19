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  4. İstanbul merkezli 26 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon!

İstanbul merkezli 26 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2020 12:45 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 26 ilde başlatılan operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 55 kişiden 36'sı gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 26 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik 26 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

"Etkin Pişmanlık" hükümlerinden yararlanarak ifade verilen binbaşı, yüzbaşı, 3 üsteğmen, teğmen, 27 astsubay, 2 uzman çavuş olmak üzere 35’i aktif görevde bulunan 52 TSK personeli ile TSK mahrem yapılanmasında “Mahrem İmam" olarak görev yaptığı belirlenen 3 sivil, toplam 55 kişinin yakalanmasına yönelik operasyonlar yapıldı.

Operasyonda 36 kişi yakalanırken diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ istanbul TSK operasyon gözaltı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
midemiz bunaldı artık bu samimiyetsiz fetö mücadelesinden akşam sabah fetö fetö
masumlara dokunmasınlar pislikleri temizlesinler.. ama büyük pislikler halen mecliste...
adam bırakmadı ülkenin yüzde 90 sanı sabıkalı oldu ya föte pyd kck pkk hırsız vb şeyler cok şükür
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