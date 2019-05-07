İSTANBUL -METRODA BAŞÖRTÜLÜ KADINA HAKARET DAVASINDA KARAR

Haber - Kamera: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - BOSTANCI Metro istasyonunda başörtülü bir kadına hakaret ederek tükürdüğü iddia edilen tutuksuz sanık Atınç M., 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, sanık Atınç M. katılmadı. Kerime Pehlivan ve tarafların avukatları duruşmada hazır bulundu. Kerime Pehlivan sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi.

Kerime Pehlivan'ın avukatı suç işlemeye meyilli olduğunu iddia ettiği sanığın cezalandırılmasını isterken, sanığın Avukatı şüpheden uzak somut delil bulunmadığını savunarak müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

1 YIL 9 AY CEZA ALDI

Kararını açıklayan mahkeme, "Mensup olduğu dinin değerlerine uygun giyinen kişiye alenen hakaret" suçundan sanığı 1 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme, "Bir kesimin belirlediği dini değerleri aşağılama" suçundan da sanığın beraatine karar verdi.

Sanığın cezasında indirim yapılmadı.

KADEM DURUŞMA ÖNCESİ AÇIKLAMA YAPTI

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), duruşma öncesi bir açıklama yaptı. Yazılı açıklamayı Avukat Canan Sarı okudu.

Sarı, "Toplumu ayrıştırmaya yönelik, kin ve nefret duygularıyla yapılan bu tarz olumsuz eylemler kişisel özgürlüklere yönelik olması sebebiyle tehlikelidir. Tüm farklılıklarımızla hep birlikte anlamlı bir bütün olmak için çareler aramak hepimizin savunması gereken öncelikli değerimizden olmalıdır" dedi.