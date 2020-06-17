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  4. İstanbul metrosunda korku dolu anlar! Genç kız kendini raylara attı

İstanbul metrosunda korku dolu anlar! Genç kız kendini raylara attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 00:28 | Son Güncelleme

4. Levent metro istasyonunda bir kadın, kendini tren raylarına atarak intihar girişiminde bulundu. Metro seferleri durdurulurken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 23.00 sularında 4. Levent metro istasyonunda meydana geldi.

RAYLARA ATLAYARAK İNTİHAR ETMEYE KALKTI

Edinilen bilgilere göre, 20’li yaşlarında olduğu öğrenilen bir kadın kendini bir anda raylara atarak intihar girişiminde bulundu. Genç kadının raylara atladığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

YARALI OLARAK KURTARILDI

Yaşanan olay sonrası metro seferleri durduruldu. Daha sonra genç kadını kurtarmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin raylardan çıkardığı genç kadının yaralı olduğu öğrenildi.

Sağlık ekipleri genç kadına hemen müdahale ederek en yakın hastaneye kaldırdı. Yaralının hastaneye kaldırılmasının ardından metro seferleri normale döndü. (İHA)

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