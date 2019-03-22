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İstanbul Müftülüğünden Suriye'deki çocuklara yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 19:42 | Son Güncelleme

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz: -"Gençlik koordinatörlüğünün çalışmalarıyla, 0-12 yaş çocuklar için 5 tır dolusu yeni elbiseler tedarik edildi"

İstanbul Müftülüğü yetkilileri, Suriyeli çocuklar için toplanan 5 tır dolusu yardımı Halep iline bağlı Azez ilçesinde dağıttı.

Kilis’in karşısında Suriye topraklarındaki Azez’de zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı Risale kampında yapılan programa İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, İl Müftü Yardımcısı Veysel Işıldar, Kilis Müftüsü Abdurrahman Şahin de katıldı.

İstanbul Müftülüğü kadın gençlik koordinatörlerinin de yer aldığı programda, "Bir Çocuğun Gözlerinde Saklıdır İyilik" sloganı ile toplanan yardımlar çocuklara ulaştırıldı.

AA muhabirine açıklama yapan Müftü Hasan Kamil Yılmaz, "İstanbul Müftülüğü gençlik koordinatörlüğünün çalışmalarıyla, 0-12 yaş çocuklar için 5 tır dolusu yeni elbiseler tedarik edildi." dedi.

Toplanan yardımların Suriye’ye sevk edildiğini belirten Yılmaz, "Çadırları dolaştık kampta yaşayan cıvıl cıvıl çocukları ve çektikleri çileye rağmen hayatın devam ettiğini gördük. Türkiye’nin burada olmasının çok anlamlı olduğunu gördük. Buradakileri görünce insan olmanın Müslüman olmanın ne demek olduğunu, bu bedelin ne kadar ağır olduğunu ve üzerimize düşen sorumluluğun ne kadar ağır ve önemli olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Allah, Türk milletinin cömertlik duygusunu da daimi kılsın." diye konuştu.

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(TDV) İstanbul İl Müftülüğü İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz Suriye yardım

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