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İstanbul Ortaköy'de düğün konvoyu dehşeti

YAŞAM HABERLERİ  | 30.12.2018 10:13 | Son Güncelleme

Ortaköy'de seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, düğün konvoyundaki araçların hatalı sollama yapması sebebiyle önünde aniden duran otomobile çarptı. Motosikletli kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

İstanbul Ortaköy'de düğün konvoyu dehşeti

Beşiktaş Ortaköy Palanga Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 TS 8851 plakalı motosikletin sürücüsü Emrullah M., karşı şeritten gelen düğün konvoyundaki araçların hatalı sollaması nedeniyle kaza yaptı. Emrullah M., karşı şeritteki araçların hatalı sollaması nedeniyle önünde aniden duran 34 LJ 2311 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan genç, duruma sinirlenerek konvoydakilere küfürler yağdırdı. O anlar ise kask kamerasına yansıdı.

ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde meydana gelen diğer bir olayda ise seyir halinde olan Gürkan Ç., önündeki otomobilin aniden fren yapması sonucu otomobile çarptı. Olay sonucunda kısa kontrolü kaybeden motosikletli, araca hafifçe arkadan çarptı. Kontrolü hemen geri alan motosikletli ölümden dönerken, seyir halindeyken otomobil sürücüsüne ise tepki gösterdi. Yaşananlar ise yine kask kamerasına yansıdı. (İHA)

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istanbul Ortaköy Motosiklet sürücüsü trafik kazası

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