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İSTANBUL - SAVCILIK SANDIK GÖREVLİLERİNİ İFADEYE ÇAĞIRDI (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 11:35 | Son Güncelleme

Yüksel KOÇ- İstanbul DHA İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yerel seçimde usulsüzlük yapıldığına ilişkin yapılan suç duyuruları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında sandıklarda görev alan 60 kişiyi ifadeye çağırdı.

Yüksel KOÇ- İstanbul DHA
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yerel seçimde usulsüzlük yapıldığına ilişkin yapılan suç duyuruları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında sandıklarda görev alan 60 kişiyi ifadeye çağırdı. İfadeye çağrılanlar arasında Maltepe İlçe Seçim Kurulu Müdürü E. K.'nın da olduğu öğrenildi.

32 AYRI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Seçimden sonra Kadıköy ve Maltepe başta olmak üzere bazı ilçelerde yapılan seçimlerde usulsüzlük yapıldığına ilişkin yapılan suç duyuruları üzerine 32 ayrı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Maltepe İlçe Seçim Kurulu Müdürü E.K., iki sandık kurulu başkanı, sandık görevlilerinin de aralarında olduğu 60 kişi ifadeye çağrıldı.

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