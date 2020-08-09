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İstanbul Şehir Hatları vapurunun motor dairesinde korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2020 22:53 | Son Güncelleme

Kadıköy-Eminönü seferini yapan İstanbul Şehir Hatları vapurunun motor dairesinde yangın çıktı. Görevliler yangın tüpleriyle yangına müdahale ederken, vapur Sahil Güvenlik ekipleri kontrolünde Eminönü İskelesi’ne getirilerek yolcular tahliye edildi.

İstanbul Şehir Hatları vapurunun motor dairesinde korkutan yangın

Yangın, saat 19.30 sıralarında Kadıköy-Eminönü seferini yapan İstanbul Şehir Hatları vapurunun motor dairesinde çıktı.

MOTOR DAİRESİNDE YANGIN ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, yolcuları aldıktan sonra Kadıköy’den Eminönü’ne doğru hareket eden şehir hatlarına ait vapurun Haydarpaşa Garı önüne geldiği sırada motor dairesinde yangın çıktı.

Motor kısmından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, görevliler ise yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. Yangın görevlilerin müdahalesi sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Sahil Güvenlik kıyı emniyetinden iki teknenin eşlik etmesiyle vapur yoluna devam etti. Eminönü İskelesi’ne vapurun yanaşması sonrasında yolcular tahliye edilirken, iskelede tedbir amaçlı ambulans hazır bekletildi. (İHA)

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