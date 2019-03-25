İSTANBUL SEMALARINDA LEYLEK ŞÖLENİ

Gül KABA-Özgür KUMANOVALI-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL, (DHA)

Baharın gelmesiyle leyleklerin Güney Afrika'dan Avrupa ve kuzey ülkelerine İstanbul üzerinden gerçekleştirdiği göç yolculuğu başladı. Leyleklerin en önemli geçiş noktalarından biri olan Sarıyer Garipçe Köyü semalarında görsel şölen oluştu. 'Leylek Baba' olarak tanınan İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu'ndan avukat Fikret Can, kuşların yaralanmasına neden olan elektrik telleri için yetkililerden yardım istedi.

Her ilkbaharda, batıda Atlas Okyanusu'ndan, doğuda Hint Okyanusu'na, güneyde Güney Afrika'nın Ümit Burnu'na kadar Afrika Kıtası'nın Ekvator kuşağı güneyinde kalan geniş topraklarda kışlayan leyleklerin, Avrupa ve Asya'nın kuzey ülkelerine dönüş yolculuğu başladı. Yetişkin leylekler, baharın gelmesiyle yuvalarına dönerek kuluçka dönemine ardından da yavrularının büyümesi sürecine geçiyor.

Garipçe Köyü yakınlarında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından inşa edilen Fener Kuş Gözlem Evi'ne gelip 14 yıldır sayım yapan, görüntüleyen, yaralı leylekleri tedavi ettiren ve bölgede 'Leylek Baba' olarak tanınan İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu'ndan avukat Fikret Can ve gönüllüler de ilkbaharla birlikte Güney Afrika'dan yeniden Avrupa ve Balkanlar'a göç eden leylekleri yine İstanbul'da karşıladı. Can, kuşların yaralanmasına neden olan elektrik telleri için yetkililerden yardım istedi.