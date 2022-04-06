İstanbul sise gömüldü! Boğaz gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesi üzerine sürücüler zor anlar yaşarken İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Özellikle boğaz çevresinde etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güçlükle görüldü. D-100 karayolunda da etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine boğazdaki trafiğin askıya alındığı bildirildi. Güvenlik nedeniyle boğaz, transit gemi geçişine kapatıldı.
Kaynak: DHA
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