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  4. İstanbul sise gömüldü! Boğaz gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul sise gömüldü! Boğaz gemi geçişlerine kapatıldı

06.04.2022 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinde sürücüler zor anlar yaşarken güvenlik nedeniyle boğaz, transit gemi geçişine kapatıldı.

İstanbul sise gömüldü! Boğaz gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesi üzerine sürücüler zor anlar yaşarken İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

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SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Özellikle boğaz çevresinde etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güçlükle görüldü. D-100 karayolunda da etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

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İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ TRAFİĞİ DURDU

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine boğazdaki trafiğin askıya alındığı bildirildi. Güvenlik nedeniyle boğaz, transit gemi geçişine kapatıldı.

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Kaynak: DHA


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İstanbul
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