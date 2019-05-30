İSTANBUL- TELEVİZYON BİNASINDA KAZA: 3 ÇOCUK YARALANDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA
Taksim'de bununan televizyon binasını ziyarete giden anaokulu öğrencilerinden 3'ü, LED televizyonun üzerlerine devrilmesi sonucu yaralandı.
Taksim’deki televizyon binasına ziyarete giden anaokulu öğrencileri stüdyoları gezerken kaza meydana geldi.
LED televizyonunun üzerlerine devrilmesi sonucu 3 çocuk yaralandı. Yaralı çocuklar ambulansla hastaneye kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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-Ambulanslar
-Çocukların ambulansa konulması
-Detaylar
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