İstanbul Tıp Fakültesi Çapa Hastanesi'nde 'döner sermaye' gerginliği!

İstanbul Üniversitesi (İÜ) hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarının performansa dayalı döner sermaye ek ücretlerinin 2 aydır ödenmemesi üzerine Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve İstanbul Tabip Odası (İTO), 29 Ağustos’ta Çapa Monoblok önünde basın açıklaması yapma kararı aldı.

Bunun üzerine İÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı’ndan kliniklere, anabilim başkanlıklarına ve bölüm başkanlıklarına yazı gönderildi. Uyarı adı altında gönderilen belgede, “Bu tür izinsiz eylemlere Dekanlığımızca müsaade edilmeyecek ve katılan personel hakkında yasal işlem yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

"İÜ REKTÖRÜ AK'TAN AÇIKLAMA



Ayrıca İÜ Rektörü Prof. Mahmut Ak imzasıyla yayınlanan bir başka yazıda ise şu ifadelere yer verildi:

“İÜ Rektörlüğü İstanbul Tıp Fakültesi ile İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı içerisinde sosyal medyadan yapılan çağrı üzerine gösteri yapılacağı bilgisi edinilmiş olup, fakülte hastaneleri içerisinde toplanılmasına izin verilmemesi için gerekli emniyet tedbirlerinin aldırılması, çevik kuvvet personelinin hazır bulundurulması ve gerektiğinde müdahale edilmesi hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim.”

"GERİ ADIM YOK"



SES Aksaray Şube Eş Başkanı Feyzi İşsever, “Anayasal hakkımızı kullanmak için ayın 29’unda basın açıklamamızı yapacağız. Geri adım atmayacağız. Hakkımızı aramak için mücadele etmeye devam edeceğiz” derken, İTO Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk de “Neredeyse birbirimizle konuşmak için bile izin alacağız. Bu kabul edilemez” diye konuştu.

