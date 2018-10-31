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İstanbul'u cadılar bastı! Görenler inanamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 22:34 | Son Güncelleme

Dünyada birçok ülkede kutlanan Cadılar Bayramı, son yıllarda Türkiye'de de kutlanmaya başlandı. 'Halloween' olarak da adlandırılan bayram, ülkemizdeki popülerliğini her geçen yıl arttırmaya devam ediyor.

Cadılar Bayramı, İstanbul'da çeşitli eğlence mekanlarında parti ve etkinliklerle kutlanırken, 5 arkadaş ise kutlamalarını sokakta gerçekleştirdi.

İstanbul'u cadılar bastı! Görenler inanamadı

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İstanbul'u cadılar bastı! Görenler inanamadı

İstanbul'u cadılar bastı! Görenler inanamadı
Kostümleri ve makyajlarıyla korkutucu görünen Nisa, Caner, Ammar, Gökhan ve Emirhan adlı arkadaşlar, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dolaşarak insanların yüreklerini ağızlarına getirmeye çalıştılar. Cadde üzerinde yürürken, karşılarında vampir ve kuru kafa kostüm ve makyajlı 5 arkadaşı görenlerin birçoğu ise korkmak yerine yanlarına gelerek hatıra fotoğrafı çektirdiler.
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İstanbul'u cadılar bastı! Görenler inanamadı

İstanbul'u cadılar bastı! Görenler inanamadı
Birkaç yıldır Cadılar Bayramı'nı kutladıklarını belirten Nisa, "Buraya Cadılar Bayramı'nı kutlamaya geldik. Arkadaşlarla kendimize karakterler belirledik ve bu karakterleri canlandırdık. Geziyoruz, insanlara bu kültürü yaymaya çalışıyoruz" dedi.
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İstanbul'u cadılar bastı! Görenler inanamadı

İstanbul'u cadılar bastı! Görenler inanamadı
Japon anime karakteri Naruto'yu canlandıran Caner ise, "Kendi aramızda eğleniyoruz. Amacımız eğlence. İnsanların tepkilerini merak ediyoruz. İnsanlar şaşırıyor, fotoğraf çektirmek istiyorlar" diye konuştu.
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İstanbul'u cadılar bastı! Görenler inanamadı

İstanbul'u cadılar bastı! Görenler inanamadı
Pagan ve sonrasında Hristiyan geleneği haline gelen Cadılar Bayramı'nın başlangıcı, Samhain olarak bilinen Kelt Festivalidir. Başlangıç yılı tam olarak bilinmese de kutlamaların yapıldığı 31 Ekim tarihi günümüze kadar hiç değişmeden gelmeyi başarmıştır. 31 Ekim, hasat mevsiminin bittiği gün olarak bilinir ve tek geçim kaynağı toprak olan dönem insanları için yaşamaya devam edebilecek olmanın garantisi gibidir.
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İstanbul'u cadılar bastı! Görenler inanamadı

İstanbul'u cadılar bastı! Görenler inanamadı
Hasat miktarlarından, bir sonraki yılı zor geçirecekleri belli olan çiftçiler, bu durumun yegane suçlularının, ölümlerinin ardından bir türlü huzur bulamayan ruhlar olduğuna inanırlarmış.
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İstanbul'u cadılar bastı! Görenler inanamadı

İstanbul'u cadılar bastı! Görenler inanamadı
Bu garip inanışa göre, cinayete kurban gidenler, dünyadaki işlerini tamamlayamadan ölenler ya da hayatlarını günahkar olarak geçirenlerin ruhları, her yıl yine 31 Ekim tarihinde dünyayı ziyarete gelerek insanları lanetliyorlarmış.
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İstanbul'u cadılar bastı! Görenler inanamadı

İstanbul'u cadılar bastı! Görenler inanamadı
Cadılar Bayramı'nda giyilen 'korkunç' kıyafetlerin ve ilginç ev süslemelerinin aslı, bu geleneğe dayanır. Evlerinin dışına astıkları korkutucu figürlerin ve havanın kararmasıyla birlikte giydikleri korkunç maskeli giysilerin bu kötü niyetli ruhları korkutup kaçırmak gibi bir amacı varmış.
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İstanbul'u cadılar bastı! Görenler inanamadı

İstanbul'u cadılar bastı! Görenler inanamadı
Festival boyunca insanlar, yaklaşan kış aylarına hazırlık olması için kestikleri hayvanların kemiklerini de meydanlarda yaktıkları büyük ateşlere atıp yayılan kötü kokuların 'huzursuz ruhları' uzaklaştırmasına çabalıyorlarmış.
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İstanbul'u cadılar bastı! Görenler inanamadı

İstanbul'u cadılar bastı! Görenler inanamadı
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Anahtar Kelimeler:
İstiklal Caddesi Cadılar Bayramı halloween

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
batinin sacma sapan kulturunu alan cahil halk bir dusun bakalim bati senin hangi degerine sahip cikiyor yada saygi duyuyor.cok yazik kultur denen bisey kalmadi tamamen yozlastik
Gavur CHP taifesi
ülkenin ekonomisi yerle bir millet gır gırda halen insanlar işini kapatıo laylaylomda herkes
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