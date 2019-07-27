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İstanbul Uluslararası Kedi Güzellik Yarışması 31 Ekim’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 09:05 | Son Güncelleme

İstanbul Uluslararası Kedi Güzellik Yarışması 31 Ekim-3 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde (IFM) gerçekleştirilecek.İstanbul Uluslararası Kedi Güzellik Yarışması 31 Ekim - 3 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul PetZoo Türkiye 7.

İstanbul Uluslararası Kedi Güzellik Yarışması 31 Ekim-3 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde (IFM) gerçekleştirilecek.
İstanbul Uluslararası Kedi Güzellik Yarışması 31 Ekim - 3 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul PetZoo Türkiye 7. Uluslararası Evcil Hayvan Ürün Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı dahilinde Istanbul Fuar Merkezi’nde (IFM) İstanbul Fuar Merkezi’nde (IFM) gerçekleştirilecek. Türkiye’nin dört bir yanından katılımcılarla uluslararası boyutta gerçekleşecek olan yarışmada ziyaretçiler kedi ırklarını görme imkanı bulacak. Mutlu Kediler Derneği (MuKeDer), Kedi Federasyonu (TCCF), Kedi Meraklıları Derneği (CFA)tarafından gerçekleştirilen yarışmada Ankara ve Van Kedisi ırkları başta olmak üzere sayısız kedi ırkı görücüye çıkacak.

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