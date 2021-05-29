İstanbul'un fethi ile ilgili duygu dolu mesajlar! İşte İstanbul'un fethinin önemi...

Daha önce de defalarca kuşatılan İstanbul, sadece Osmanlı tarafından değil birçok farklı devlet tarafından da ele geçirilmeye çalışılmıştır. Ancak bunu tek başaran 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet olmuştur. Tarihimizde oldukça önemli bir yere sahip olan İstanbul’un fethi için, anlamlı sözler ve mesajları haberimizde derledik.

İSTANBUL’UN FETHİ İLE İLGİLİ SÖZLER VE MESAJLAR

İki büyük cihаnın kesinti noktаsındа, Türk vаtаnının ziyneti, Türk tаrihinin serveti, Türk milletinin gözbebeği İstаnbul, bütün vаtаndаşlаrın kаlbinde yeri olаn şehirdir. Mustаfа Kemаl Atаtürk

Bir gece аnsızın gelir krаllığınızı impаrаtorluğumа kаtаrım. Fаtih Sultаn Mehmet

''Kostantîniyye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır! Onu fetheden askerler ne güzel askerlerdir!'' (Hadis-i Şerif) -Hz. Muhammed (s.a.v)

Biz toprаklаrı değil gönülleri feth etmeye gidiyoruz. Fаtih Sultаn Mehmet

O güzel komutana da o güzel orduya da binlerce selam olsun. Bu büyük Fethin mirasına sahip çıkmak hepimize nasip olsun.

Türk ve Dünya tarihinde çağ açan ve çağ kapatan dönüm noktası olan İstanbul'un fethinin 568. yılını gururla ve iftiharla kutluyoruz.

Fetih ile yeni bir çağ kapanıp yeni bir çağ açılmış, köklü medeniyetimiz insanlık tarihine damgasını vurmuştur. Fetih ile sadece şehir değil, gönüller de fethedilmiştir. Hem milli tarihimiz hem de dünya tarihi için bir dönüm noktası olan İstanbul'un Fethi'ni kutlarım.

Dünya şehirlerinin başşehri İstanbul'un Fethi kutlu olsun Ne de güzel söylemiş şair "Ana gibi Yâr, İstanbul gibi diyar olmaz."

O güzel komutana da o güzel orduya da binlerce selam olsun. Bu büyük Fethin mirasına sahip çıkmak hepimize nasip olsun.



Görsel TRT'den alınmıştır.

Tarihin dönüm noktalarından biri olan İstanbul’un Fethinin 568. yıl dönümü heyecanını yaşıyoruz. İstanbul’un Fethi kutlu olsun.

Tarihe istikamet verip çağ açıp çağ kapatan İstanbul’un Fethi'nin 568. yılı kutlu olsun. Cennet mekan atam Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordusunu rahmetle anıyorum.

İstanbul'un Fethi'nin 568. yıldönümünün bütün milletimize hayırlar getirmesi temennisiyle, başta fethin mimarı Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri olmak üzere, bu cennet vatan için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.