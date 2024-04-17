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  4. İstanbul'un göbeğinde silahlı çatışma! Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul'un göbeğinde silahlı çatışma! Ortalık savaş alanına döndü

17.04.2024 14:30
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Bağcılar’da motosikletle geçen 2 kişi, sokakta bekleyen 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Motosikletlilerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada ortalık savaş alanına döndü. Çatışmada 2 kişi yaralanırken, çok sayıda araca ve iş yerine kurşun isabet etti.

İstanbul'un göbeğinde silahlı çatışma! Ortalık savaş alanına döndü

Dehşete düşüren olay, dün saat 19.00 sıralarında, Yıldıztepe Mahallesi 514 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; motosikletli iki kişi sokakta ilerlediği sırada, kaldırımda bekleyen 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Motosikletin sürücüsü yaralanırken arkasındaki kişi de silahla ateş ederek karşılık vermesiyle sokak ortasında çatışma çıktı. Çatışmada, kaldırımdan ateş edenlerden biri de yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, iki yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralanan motosiklet sürücüsü Doğukan Ş.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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Polis ekipleri, olay yerinde bulunan 5 araca ve bir iş yerine kurşun isabet ettiğini belirledi. Çok sayıda boş kovan tespit eden polis ekipleri sokak ortasında çatışmaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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İş yerine kurşun isabet eden Adil Gözet "Kapıda arkadaşlar ile oturuyorduk, bir anda kargaşa çıktı. Ne olduğunu biz de anlamadık, peş peşe silah sesleri gelmeye başladı. İçeriye kaçmaya başladıktan sonra kalabalıklaştı ortalık. Korktuk, Allah korudu bizi. Motosikletlinin vurulduğunu gördük" diye konuştu.

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DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bağcılar Silahlı çatışma
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