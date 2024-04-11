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'İstanbul'un ilk defa bayramda bu kadar yoğun olduğunu gördük' Trafik yoğunluğu yüzde 70'i aştı! Adalar İskelesi ve turistik mekanlara akın ettiler

11.04.2024 14:48
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Ramazan Bayramı tatili ve güneşli havanın etkisiyle tarihi yarımada, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra İstanbulluların akınına uğradı. Öte yandan Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde güzel havayı da fırsat bilenler, erken saatlerde Adalar'a gitmek için de Kadıköy iskelesine geldi. Vapurlara binmek isteyenler uzun kuyruk oluşturdu. Kadıköy iskelesinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. Öte yandan İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 15.02 itibarıyla yüzde 70'i aştı.

'İstanbul'un ilk defa bayramda bu kadar yoğun olduğunu gördük' Trafik yoğunluğu yüzde 70'i aştı! Adalar İskelesi ve turistik mekanlara akın ettiler

İstanbul'da bayramda sahiller ve turistik mekanlar doldu taştı. Tercih edilen yerlerden biri de Adalar oldu. 9 günlük Ramazan bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler havanında güzel olmasını da fırsat bilerek, Adalar'a gitmek için Kadıköy'deki iskeleye geldi.

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Birçok vatandaş sabah erken saatlerde Adalar vapuru için iskelelere akın etti.

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Kadıköy'de iskeleye gelenler Adalar’a gitmek için vapurlarda uzun kuyruklar oluşturdu.

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Yoğunluk nedeniyle Adalar’a ek vapur seferleri konuldu.

ISTANBUL--ADALAR-ISKELESINDE-BAYRAM-YOGU_38841 (1)

Kadıköy iskelesindeki yoğunluk havadan görüntülendi.

ISTANBUL--ADALAR-ISKELESINDE-BAYRAM-YOGU_38841 (2)

Bursa’da bayram tatili için İstanbul’a gelen Yaşar Petek, “Ben Bursa’dan geliyorum, ilk defa gidiyorum Adalar'a, yoğun kalabalık var. Bekleyeceğiz inşallah sıra gelir. Her zaman televizyonlardan görüyordum. Bu bayram nasip oldu” diye konuştu.

ISTANBUL--ADALAR-ISKELESINDE-BAYRAM-YOGU_38841 (5)

“İSTANBUL BOŞ DEDİLER AMA YOĞUNLUK VAR YİNE"

Arkadaşıyla birlikte Adalar'a gitmek için kuyrukta bekleyen Elif Öztürk “Büyükada'ya gideceğiz arkadaşımla orayı gezeceğiz. Daha sonra diğer adalara da geçmeyi düşünüyoruz. Bayağı kalabalık." dedi.

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Öztürk "İstanbul boş dediler ama yoğunluk var yine, arkada bayağı sıra var. Yarım saattir bekliyoruz" diye konuştu.

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"İSTANBUL BOŞ DEDİLER AMA YOĞUNLUK VAR YİNE"

Çok sıra olduğunu söyleyen Mücahit Koç, "Havalarda sıcaktı, biz de Adalar'da geçirelim diye düşündük. İzinli günümüz, tatil yapalım dedik. Arkadaydık,1 saat falan oldu. Az kaldı inşallah geçeceğiz iskeleye" dedi.

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Çocuklarıyla Adalar'a gitmek için sırada beklediğini söyleyen bir kişi “İstanbul'u ilk defa bu kadar yoğun olduğunu gördük. Normalde bayramlarda çok sakin iken bu bayramda yoğunluk var." dedi.

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Ve "Biz de Adalar'a eğlenmeye gidiyoruz" diye konuştu.

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Öte yandan İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 15.02 itibarıyla yüzde 71 olarak kaydedildi.

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TARİHİ MEKANLARDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

Bayramın ikinci gününü İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezip değerlendirmek isteyen vatandaşlar Sultanahmet Meydanı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Yerebatan Sarnıcı'nın bulunduğu alanda yoğunluk oluşturdu.

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İstanbul'un ünlü lezzetleri mısır, simit ve kestane satın alanlar, banklarda ve çimlerde oturarak güzel havanın tadını çıkardı.

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Bazı ziyaretçiler cep telefonlarıyla özçekim yaptı, bazıları ise Ayasofya'nın önünde fotoğraf çektirdi.

AA-20240411-34245517-34245506-ISTANBULDA_TARIHI_YARIMADADAKI_TURISTIK_MEKANLARDA_BAYRAM_YOGUNLUGU

Yabancı turistler, bireysel olarak veya kafilelerdeki rehberler eşliğinde tarihi mekanları dolaştı.

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Tarihi yarımadaya kent içinden ve il dışından gelen vatandaşlar müze ve camileri ziyaret etti.

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Ailesiyle gezen Harun Sevinç, bayram harçlıklarını topladıktan sonra ailecek gezmeye çıktıklarını söyledi.

Buradan sonra parka gitmek istediğini dile getiren Sevinç, meydanın çok kalabalık olduğunu ifade etti.

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Annesi Halime Sevinç, şehir dışından gelen kardeşini İstanbul gezisine çıkardıklarını belirtti.

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Ayasofya'nın önünde eşinin fotoğraflarını çeken Nurcan Kandeğer, Şile'den geldiklerini söyledi.

Kandeğer, "Yerebatan Sarnıcı'nı gezdik, şimdi Ayasofya'yı gezeceğiz. Çocuklar tatile, başka yerlere gitti. Biz de buralarda vakit geçiriyoruz." dedi.

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Eşiyle tarihi ve turistik kenti gezen Ahmet Özcan, "Bayram dolayısıyla Ordu'dan geldim. Fındık zamanı hep oradayım. İstanbul çok güzel, her şeye değer. İnsanların güzelliğine bakın. Ayasofya'ya giriyorlar, çıkıyorlar." diye konuştu.

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"AYASOFYA'YI, KÖPRÜLERİ GÖRMEYE GELDİK, GÜZEL OLDU"

Emre Işık ise ailesiyle gezdiğini, bayramın çok güzel geçtiğini anlattı.

Tarihi yarımadanın çok kalabalık olduğuna dikkati çeken Işık, "Ayasofya'yı, köprüleri görmeye geldik, güzel oldu. Dün akrabalarımızı ziyarete gittik, büyüklerimizin ellerini öptük, harçlık aldık. Beğendim buraları. Ayasofya'ya giremedik, çok kalabalık. Sıra gelirse gireceğiz." ifadelerini kullandı.

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Bayramda Erzurum'dan İstanbul'a gelen Ferhat Şengel, çevresi hoş olmasına rağmen kenti kalabalık bulduğunu söyledi.

Şengel, yaklaşık 6 gün burada kalacaklarını aktararak, "Gezmeyi, tozmayı düşünüyoruz. Allah nasip ederse, o kalabalık bitsin, Ayasofya-i Kebir Camii'ne de girmeyi düşünüyoruz." dedi.

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"BU GÜZEL MANEVİYATI ÇOCUĞUMUZA DA GÖSTERİP DÖNECEĞİZ"

Ahmet Şekeral ise eşi ve kızıyla birlikte Manisa'dan hem aile ziyareti hem de bayram tatili için geldiklerini anlattı.

Buradan Gülhane Parkı'na ineceklerini, oradan da Boğaz turu yapacaklarını dile getiren Şekeral, "Marmaray'a binip, geldiğimiz yere geri döneceğiz. Çok kalabalık olmuş ama yapacak bir şey yok." diye konuştu.

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Nurcan Şekeral da İstanbul'da çok güzel bir manevi atmosfer olduğunu vurgulayarak, "Seviyoruz İstanbul'u ama çok kalabalık. Bu güzel maneviyatı çocuğumuza da gösterip döneceğiz." ifadelerini kullandı. (AA/İHA/DHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul bayram tatili
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