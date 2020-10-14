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İstanbul Valiliği sahte içki operasyonlarının bilançosunu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 18:30 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, jandarma ve polis ekipleri tarafından 2 hafta içerisinde gerçekleştirilen sahte içki operasyonlarının bilançosunu açıkladı. Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği 6 operasyon için, "10 bin 232 litre sahte alkol ele geçirilmiştir. Yakalanan 31 şüphelinin 21'i tutuklanmıştır. Sahte alkol tüketiminden etkilenen 1 kişi vefat etmiştir." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valiliği sahte içki operasyonlarının bilançosunu açıkladı

İstanbul Valiliği, jandarma ve polis ekipleri tarafından 2 hafta içerisinde gerçekleştirilen sahte içki operasyonlarının bilançosunu açıkladı.

JANDARMA OPERASYONLARI BİLANÇOSU

Açıklamada, 'İstanbul'da Alkol Satışı Yapan Tekel Bayii ve Umuma Açık Yerlere' yönelik olarak 1-14 Ekim 2020 tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği 6 operasyon için, "10 bin 232 litre sahte alkol ele geçirilmiştir. Yakalanan 31 şüphelinin 21'i tutuklanmıştır. Sahte alkol tüketiminden etkilenen 1 kişi vefat etmiştir." ifadelerine yer verildi.

POLİS OPERAYONLARI BİLANÇOSU

Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 operasyon gerçekleştirildiği kaydedilirken, "20 şüpheli şahıstan 10'u gözaltına alınmış ve 4 şahıs tutuklanmıştır. 17 bin 476 litre alkollü içki sıvısı, 287 adet dolu, 360 adet boş içki şişesi, 2 bin 715 adet içki şişesi kapağı, 10 bin 910 adet etiket, 50 adet kapüşon, 4 bin 755 adet sahte TAPDK bandrolü, bin 415 adet yabancı bandrol, bin 80 adet çeşitli alet/edevat ele geçirilmiştir." belirtildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri bilançosu için ise, "İl genelinde 4 bin 623 İşyeri denetlenmiş, bu işyerlerinden 36'sına adli, 23'üne idari işlem, 42 şahsa adli, 16 şahsa idari işlem yapılarak, toplam 179 bin 354 lira para cezası uygulanmıştır.

Denetimlerde 37 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, bu şahıslardan 5'i tutuklanmış, 7 şahsın işlemleri halen devam etmektedir. Sahte alkol tüketiminden etkilenen 33 kişiden 9'u vefat etmiş, 9'unun hayati tehlikesi bulunduğu, 10 kişinin hayati tehlikesi bulunmadığı, 5'inin ise taburcu edildiği tespit edilmiştir." açıklaması yapıldı.

13 Ekim 2020 Salı günü 19.00-23.00 saatleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü'nün 826 personelinin katılımıyla yapılan İstanbul "Yeditepe Huzur" denetimlerinde, "2 bin 166 şahsın GBT sorgulaması yapılmış, çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs ve 14 yoklama kaçağı yakalanmıştır. 3 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet fişek, 61 şişe bandrolsüz içki ile 116 litre kaçak alkol, 58 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Bin 155 iş yeri denetlenmiş 15 iş yerine adli-idari işlem yapılarak 15 bin 974 lira para cezası uygulanmış, 21 şahsa adli-idari işlem yapılmış, 5 adet kumar makinesi ele geçirilmiştir. " verilerine ulaşıldığı bildirildi.

DHA

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