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İstanbul Valisi Yerlikaya oyunu kulllandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 10:39 | Son Güncelleme

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, oyunu Bakırköy'de Aybars Ak Ortaokulu’nda kullandı.

İdris TİFTİKÇİ/iSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, oyunu Bakırköy'de Aybars Ak Ortaokulu’nda kullandı. Eşi Hatice Nur Yerlikaya ile saat 09.45'te oy kullanacağı Aybars Ak Ortaokulu’na gelen Vali Yerlikaya, burada vatandaşlarla selamlaştı. Oy kullanacağı '1123' numaralı sandığa giden Vali Yerlikaya, eşinin oyunu kullanmasının ardından, kendisine verilen oy pusulası ve mühürle kabine girdi. Oyunu kullanan Vali Yerlikaya, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

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