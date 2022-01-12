İstanbul ve Ankara'da okullar tatil mi? 12 Ocak okullar hangi illerde tatil oldu?

Yeni haftanın gelmesiyle ile soğuk hava etkili oldu. İstanbul'da karla karışık yağmur, perşembe günü ise yer yer kar yağışı bekleniyor. Ankara'da genellikle yağmur ve sağanak, perşembe günü ise hafif kar bekleniyor. Bugün (12 Ocak) bazı illerde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Peki İstanbul ve Ankara'da da okullar tatil mi?

İSTANBUL VE ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul ve Ankara tarafından okulların tatil olup olmadığına ilişkin açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde sayfamızda yer alacak.

DENİZLİ, KIRKLARELİ VE BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL

Denizli'nin Çamçeşme ilçesinde kar nedeniyle okullar tatil edildi. Çameli Kaymakamlığı tarafından şu açıklama yapıldı: "İlçemizde mevcut olumsuz hava şartları insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturabileceğinden 12 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle, yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimle eğitim öğretime devam edilmesine, engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılmasına Kaymakamlığımızca karar verilmiştir"

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde kar nedeniyle okullar bir günlüğüne tatil edilirken Bingöl'ün Karlıova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi. Ayrıca Çanakkale'de il genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

