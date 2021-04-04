İstanbul Yarı Maratonu koşuldu, ilk kez dünya rekoru kırıldı

Kadınlarda dünya rekoru kıran Chepngetich'i, 1 saat 4 dakika 40 saniyeli derecesiyle Etiyopyalı Yalamzere Yehuhlaw takip ederken; koşunun üçüncüsü ise 1 saat 4 dakika 51 saniyelik dereceyle Kenyalı atlet Helen Obiri elde etti.

Önce Galata Köprüsü ve ardından da Fatih'e doğru ilerlendiği parkur başlangıç noktasında son buldu.

Yarı maratonun başlangıcı İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar, Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Göksun Öz tarafından yapıldı.

Bu yıl pandemi önlemleri sebebiyle 4 bin koşucunun katıldığı koşu Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan başladı.

Erkeklerde ise ikincilik basamağına 59 dakika 38 saniyelik dereceyle Kenyalı atlet Kamworor Geoffrey çıktı. Diğer bir Kenyalı atlet Ronger Kırkorir de 59 dakika 45 saniyelik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.