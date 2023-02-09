İstanbul Yenikapı deniz kaynaması nedir, ne demek? Deniz kaynayınca ne olur, deprem belirtisi mi? Jeolog Celal Şengör'den açıklama!

Kahramanmaraş depreminin etkileri sürerken İstanbul Yenikapı deniz kaynaması görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Vatandaşlar, deniz kaynamasının depremle bir ilgisi olup olmadığını merak ediyor. Peki İstanbul Yenikapı deniz kaynaması nedir, ne demek? İşte ayrıntılar...

İSTANBUL YENİKAPI DENİZ KAYNAMASI NEDİR?

Ünlü jeolog Celal Şengör, Maraş merkezli depremin İstanbul depremini tetiklemeyeceğini söyledi.

2016'da Yeni Zelanda'da meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremden sonra denizde kaynama ve fokurdama görüntüleri oluşmuştu. 1969 yılındaki Portekiz anakarası 7.9 büyüklüğündeki depremle hareket etmiş ve yine denizde benzer görüntüler meydana gelmişti.

Denizdeki kabarcıklar hakkında pek çok farklı yorum gelse de, özellikle çeşitli kimyasalların ya da ani sıcaklık değişimlerinin bu sonucun oluşmasında etkili olabileceği belirtiliyor. İstanbul Yenikapı deniz kaynamasının, Kahramanmaraş depremiyle ilişkisi yok. Yenikapı deniz fokurdamasının nedeni henüz bilinmiyor.



