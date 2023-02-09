HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul Yenikapı deniz kaynaması nedir, ne demek? Deniz kaynayınca ne olur, deprem belirtisi mi? Jeolog Celal Şengör'den açıklama!

İstanbul Yenikapı deniz kaynaması nedir, ne demek? Deniz kaynayınca ne olur, deprem belirtisi mi? Jeolog Celal Şengör'den açıklama!

09.02.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş'taki 7.7 büyüklüğündeki depremde çökük altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Can kaybı 9 binleri aşarken, İstanbul depremi için de endişeler artıyor. Bir sosyal medya kullanıcısının, İstanbul Yenikapı deniz kaynaması görüntüsünü paylaşması çok sayıda etkileşim aldı. Peki İstanbul Yenikapı deniz kaynaması nedir, ne demek? Deniz kaynayınca ne olur, deprem belirtisi mi? Jeolog Celal Şengör açıklama yaptı. İşte detaylar...

İstanbul Yenikapı deniz kaynaması nedir, ne demek? Deniz kaynayınca ne olur, deprem belirtisi mi? Jeolog Celal Şengör'den açıklama!

Kahramanmaraş depreminin etkileri sürerken İstanbul Yenikapı deniz kaynaması görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Vatandaşlar, deniz kaynamasının depremle bir ilgisi olup olmadığını merak ediyor. Peki İstanbul Yenikapı deniz kaynaması nedir, ne demek? İşte ayrıntılar...

İSTANBUL YENİKAPI DENİZ KAYNAMASI NEDİR?

Ünlü jeolog Celal Şengör, Maraş merkezli depremin İstanbul depremini tetiklemeyeceğini söyledi.

2016'da Yeni Zelanda'da meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremden sonra denizde kaynama ve fokurdama görüntüleri oluşmuştu. 1969 yılındaki Portekiz anakarası 7.9 büyüklüğündeki depremle hareket etmiş ve yine denizde benzer görüntüler meydana gelmişti.

Denizdeki kabarcıklar hakkında pek çok farklı yorum gelse de, özellikle çeşitli kimyasalların ya da ani sıcaklık değişimlerinin bu sonucun oluşmasında etkili olabileceği belirtiliyor. İstanbul Yenikapı deniz kaynamasının, Kahramanmaraş depremiyle ilişkisi yok. Yenikapı deniz fokurdamasının nedeni henüz bilinmiyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehit oğlunun hatıraları için saatlerce beklediŞehit oğlunun hatıraları için saatlerce bekledi
Enkaz bölgesinde İmamoğlu'na gösterdiği tepki olay oldu! Enkaz bölgesinde İmamoğlu'na gösterdiği tepki olay oldu!
'Çok çok ender rastlanacak bir olay' Uzman isimden çarpıcı sözler'Çok çok ender rastlanacak bir olay' Uzman isimden çarpıcı sözler
Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul Yenikapı deniz

En Çok Okunan Haberler

''Bazı oyuncuların öldüğünü öğrendik, hiç iyi haberler gelmiyor...''

''Bazı oyuncuların öldüğünü öğrendik, hiç iyi haberler gelmiyor...''

ABD'nin devasa uçak gemisi Türkiye'ye doğru yola çıktı!

ABD'nin devasa uçak gemisi Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Türkiye'den Twitter yönetimine uyarı! Elon Musk'tan açıklama

Türkiye'den Twitter yönetimine uyarı! Elon Musk'tan açıklama

Hükümetten Twitter hakkında ilk yorum!

Hükümetten Twitter hakkında ilk yorum!

Gaziantep’te tepki çeken görüntü! ‘Ekmek kaç para?’ sorusuna ‘14 TL’ diye yanıt aldı

Gaziantep’te tepki çeken görüntü! ‘Ekmek kaç para?’ sorusuna ‘14 TL’ diye yanıt aldı

Bolu Belediye Başkanı Özcan talimat verdi! Mühürlenecekler

Bolu Belediye Başkanı Özcan talimat verdi! Mühürlenecekler

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.