İstanbul'da 10 aracın lastiğini patlatıp kaçtılar

İSTANNBUL (AA) – Güngören’de park halinde bulunan toplam 10 aracın lastiği kimliği belirlenemeyen kişilerce patlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Güven Mahallesi Çalışlar Sokak'ta park halindeki 10 aracın lastiği kesici aletle patlatılmış halde bulundu.

Olayı öğrenerek dışarıya çıkan araç sahipleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tutanak tuttu.

Polis ekipleri, araçların lastiğini patlatarak kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

