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İstanbul'da balıkçılar sezonun ilk avından döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 07:03 | Son Güncelleme

, BALIK avı sezonunun başlaması üzerine akşam saatlerinde 'Vira Bismillah' diyerek Marmara Denizi'ne açılıp sezonun ilk avından dönen balıkçıları, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya karşıladı.

Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL- (DHA), BALIK avı sezonunun başlaması üzerine akşam saatlerinde 'Vira Bismillah' diyerek Marmara Denizi'ne açılıp sezonun ilk avından dönen balıkçıları, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya karşıladı. Haldeki ilk mezatı Vali Yerlikaya yaptı.

Balık av yasağının dün akşam itibariyle sona ermesi üzerine tekneleriyle sezonun ilk avı için denize açılan balıkçılar, sabaha karşı geri döndü. Beylikdüzü'nde bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hali, avdan dönen balıkçı teknelerinin duraklarından biriydi. Teknelerin kıyıya yaklaşmasıyla birlikte halde bekleyen esnaf, alışveriş için birbirleriyle yarıştı. Sezonun ilk avından dönen balıkçıları bekleyenler arasında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da vardı. Vali Yerlikaya, halde karşıladığı balıkçılara bolluk dileğinde bulundu.

"MEZATI AÇIYORUM, HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Sezonun ilk mezatını da yapan Yerlikaya, "Dün Cumhurbaşkanımız 'Vira Bismillah' dedi, dualarla uğurladı. Biz de şafak vakti geldik, ilk mezatı açıyoruz. Marmara'nın kurusu istavrit sizi çok özlemiş, İstanbulluları çok özlemiş. Mezatı açıyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Balıkçılarla istişare ettiğini söyleyen Yerlikaya, istavritin kasasını 30 Türk Lirası olarak belirledi.

Mezatın ardından dua edildi ve esnaf sezonun ilk alışverişi için pazarlığa koyuldu.

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