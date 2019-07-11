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İstanbul'da bu yıl göletlere 109 bin sazan bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 16:14 | Son Güncelleme

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca: - "Bu yıl 3 ilçemizde 8 göletimize 109 bin sazan bıraktık"

İSTANBUL (AA) - İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, bugüne kadar 454 bin sazan yavrusunun göletlere salındığını belirterek, "Bu yıl 3 ilçemizde 8 göletimize 109 bin sazan bıraktık." dedi.

Balıkçılığın sürdürülmesi kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün İstanbul'un çeşitli göletlerindeki çalışmaları devam ediyor.

Beykoz'da Cumhuriyet ve İshaklı göletlerine sazan yavrusu bırakılması çalışmalarını inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2015'ten beri yürütülen projenin bu yılki ayağını tamamladıklarını belirtti.

Karaca, şunları söyledi:

"Tarım ve Orman Bakanlığı olarak sürdürülebilir balıkçılık için, denetim ve kontrollerin yanı sıra bu tür sosyal projelere de imza atıyoruz. Daha önceleri yine denizde terk edilmiş ağlarla ilgili çalışmalarımız oldu. 4,5 milyon metrekare alanı taradık, 170 bin metrekarelik ağ aldık oradan. Yine iç suları da unutmadık. Burada balıklandırma faaliyetlerine 2015'ten itibaren devam ediyoruz. Bugüne kadar 454 bin sazan yavrusunu göletlere bıraktık. Bu yıl 3 ilçemizde 8 göletimize 109 bin sazan bıraktık."

Çalışmaların takibini de yaptıklarını ifade eden Karaca, "Muhtarlarla yaptığımız görüşmelerde daha önce bıraktığımız balıkların 15 kiloya kadar ulaştığını ve balık popülasyonunda ciddi bir artış olduğunu sevinerek öğrendik. İshaklı ve Cumhuriyet göletlerinde balıklandırma yaptık, ayrıca Silivri ve Büyükçekmece göletlerine de yavru sazan bırakma işlemini gerçekleştirdik." diye konuştu.

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Balıklandırma Beykoz Cumhuriyet köyü istanbul il tarım ve orman müdürlüğü

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