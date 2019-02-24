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İstanbul'da büyüleyici kar manzaraları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 07:49 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da kar yağışı etkili oldu.

İstanbul'da büyüleyici kar manzaraları

Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL(DHA)-İSTANBUL'da kar yağışı etkili oldu. Şehrin tarihi dokusunu süsleyen beyaz örtü, büyüleyici manzaralar oluşturdu.
Dün akşam saatlerinde İstanbul'da kar yağışı etkisini arttırdı. Tarihi Yarımada, Beyoğlu ve çevresinde de yer yer fırtına şeklinde görülen yağışla birlikte şehir beyaza büründü. Birçok medeniyete başkentlik yapmış olan İstanbul'un tarihi dokusu da beyaz örtüyle süslendi. Karlar altında kalan Bizans Surları, Ayasofya, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camii doyumsuz manzaralar oluşturdu.
(FOTOĞRAFLI)

İstanbul'da büyüleyici kar manzaralarıİstanbul'da büyüleyici kar manzaralarıİstanbul'da büyüleyici kar manzaralarıİstanbul'da büyüleyici kar manzaraları

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