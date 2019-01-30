İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, cinsel gücü artırdığı iddia edilen 256 bin 520 paket çikolata ele geçirildi.
Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir gıda firmasında yasal olmayan yöntemlerle üretilen ve cinsel gücü artırdığı öne sürülen çikolatanın yüksek fiyattan piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, 25 Ocak'ta Esenyurt'ta bir depoya düzenledikleri operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada, 256 bin 520 paket çikolata, 951 bin 440 etiket, çok sayıda kimyasal madde, karton kutu ve bandrol ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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