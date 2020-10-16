HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 17 şüpheli için gözaltı kararı

İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 17 şüpheli için gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 00:45 | Son Güncelleme

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan üçü Türk 17 zanlı için 10’a yakın ilçede yeni bir operasyon başlatıldı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, İstanbul’da bazı ilçelerde Suriye ve Irak gibi çatışmalı ülkelerle irtibatlı DEAŞ üyeleri olduğu tespit edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından alınan gözaltı kararının ardından harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu gece erken saatlerde 10’a yakın ilçede eş zamanlı operasyon başlattı.Yürütülen soruşturma kapsamında radikal terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan üçü Türk, 14’ü ‘yabancı terörist savaşçı’ (YTS) niteliğindeki 17 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt üyelerinden bazılarının yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan üçü Türk 17 zanlı için 10’a yakın ilçede yeni bir operasyon başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, İstanbul’da bazı ilçelerde Suriye ve Irak gibi çatışmalı ülkelerle irtibatlı DEAŞ üyeleri olduğu tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından alınan gözaltı kararının ardından harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu gece erken saatlerde 10’a yakın ilçede eş zamanlı operasyon başlattı.
Yürütülen soruşturma kapsamında radikal terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan üçü Türk, 14’ü ‘yabancı terörist savaşçı’ (YTS) niteliğindeki 17 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt üyelerinden bazılarının yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyonun devam ettiği ve baskınların yapıldığı adreslerdeki arama faaliyetlerinin sürdüğü kaydedildi.
Eş zamanlı baskınlarda şu ana kadar kaç DEAŞ üyesinin yakalandığı ise henüz ayrıntılı olarak belirtilmedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu kez itfaiyeciler kamera karşısında! Bu kez itfaiyeciler kamera karşısında!
Bolu Dağı’nda yoğun araç trafiği! Kilometrelerce kuyruk oluştuBolu Dağı’nda yoğun araç trafiği! Kilometrelerce kuyruk oluştu
Çekiliş sonuçları belli olduÇekiliş sonuçları belli oldu
En Çok Okunan Haberler
Marmara'da deprem sonrası korkutan uyarı! 'Bu saatten sonra...'
Marmara'da deprem sonrası korkutan uyarı! 'Bu saatten sonra...'
Azerbaycan'dan yürek yakan görüntüler! Cenazeler akşam defnedildi
Azerbaycan'dan yürek yakan görüntüler! Cenazeler akşam defnedildi
İstanbul’u terk etti! Mutluluğu orada buldu
İstanbul’u terk etti! Mutluluğu orada buldu
Evli ve 4 çocuk babası oyuncu böyle yakalandı! Karısının tepkisi şaşırttı
Evli ve 4 çocuk babası oyuncu böyle yakalandı! Karısının tepkisi şaşırttı
İşte 15 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
İşte 15 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
Salça kazanı yüzünden tartıştığı oğlunu öldürmüştü! 'Panikle hareket ettim'
Salça kazanı yüzünden tartıştığı oğlunu öldürmüştü! 'Panikle hareket ettim'
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
22 yaşındaki genç, çocuk parkında asılı halde bulundu
22 yaşındaki genç, çocuk parkında asılı halde bulundu
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Diğer Haberler
İstanbul'da DHKP-C operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
İstanbul'da DHKP-C operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Beyazıt'ta tramvay seferleri durduruldu
Beyazıt'ta tramvay seferleri durduruldu
Bakan Soylu, Kuzey Ege Denizi'nde incelemelerde bulundu
Bakan Soylu, Sahil Güvenlik ile Kuzey Ege’ye açıldı
Bolu Dağı’nda yoğun araç trafiği! Kilometrelerce kuyruk oluştu
Bolu Dağı’nda yoğun araç trafiği! Kilometrelerce kuyruk oluştu
Polis, vatandaşlara böyle isyan etti: Burası survivor parkuru değil
Polis böyle isyan etti: Burası survivor parkuru değil
Konya'da genç avukata saldırı: Gözünden ve boynundan bıçaklandı
Avukata saldırı: Gözünden ve boynundan bıçaklandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.