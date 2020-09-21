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  4. İstanbul’da DHKP/C terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 2 silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

İstanbul’da DHKP/C terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 2 silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 13:09 | Son Güncelleme

İstanbul’da DHKP/C terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’da DHKP/C terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 2 silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

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