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İstanbul'da "gaybubet evi" operasyonu... Aralarında mahrem imam da bölge imamı da var

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 13:04 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da dün gerçekleştirilen "gaybubat evi" operasyonunda gözaltına alınanlar arasında örgütün TSK yapılanması Diyarbakır mahrem imamı M.S.G ve Eyüpsultan bölge imamı  Y.B.'nin de olduğu öğrenildi.

Ali ABLAY/İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL'da dün gerçekleştirilen "gaybubat evi" operasyonunda gözaltına alınanlar arasında örgütün TSK yapılanması Diyarbakır mahrem imamı M.S.G ve Eyüpsultan bölge imamı Y.B.'nin de olduğu öğrenildi.

İSTANBUL'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri'nce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 30 şüphelinin yakalanması için 33 gaybubet evine operasyon düzenlenmiş, 22 şüpheli yakalanmış, bir evde de tamamı kağıt 1 dolar halinde 43 dolar bulunmuştu.

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan bu operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden M.S.G'nin örgütün TSK yapılanması Diyarbakır mahrem imamı, Y.B.'nin ise Eyüpsultan bölge imamı olduğu belirlendi. Diğer şüphelilerin ise FETÖ/PDY yapılanmasının içerisindeki farklı düzeylerdeki sorumlular oldukları öğrenildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi ve yöneticisi olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 30 şüpheliye yönelik 33 Gaybubet diye adlandırılan evlere 11 Aralık günü saat 01.00 sıralarında operasyon düzenledi. FETÖ terör örgütüne ait gaybubet diye adlandırılan evlerde saklanan 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin gaybubet evlerinde yaptıkları aramalarda yaklaşık 350 bin lira değerinde Dolar, Euro, lira ve ziynet eşyası ele geçirildi. Arama yapılan hücre evlerinden birinde tamamı kağıt 1 dolar halinde 43 dolar bulundu. Firarı olan 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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