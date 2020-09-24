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  4. İstanbul’da geniş çaplı huzur uygulaması yapıldı: 432 şüpheli yakalandı

İstanbul’da geniş çaplı huzur uygulaması yapıldı: 432 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 01:18 | Son Güncelleme

İstanbul’da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında, 39 ilçede 157 noktada bin 394 polis ile güvenlik denetimi yapıldı.

İstanbul’da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında, 39 ilçede 157 noktada bin 394 polis ile güvenlik denetimi yapıldı. Yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 432 kişi yakalanırken, bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın koordinesinde "Yeditepe Huzur 2020" uygulaması gerçekleşti. Asayiş, önleyici hizmetler, trafik, narkotik suçlarla mücadele, havalimanı, deniz limanı ve ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra özel harekat ekipleri uygulamaya katıldı. Karadan, denizden ve havada oluşturan noktalarda yapılan uygulamada, şüpheli araçlar durduruldu. Şüpheli kişilere Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi. Ayrıca, havadan helikopter desteği ve Narkotik köpekleri uygulama katıldı.
432 kişi yakalanırken, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi
Bin 394 polisin katıldığı uygulamada, 154 bin 544 kişiye yapılan GBT sorgulaması sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 432 şüpheli ile 117 yoklama kaçağı yakalandı. Çok sayıda araç üzerinde yapılan uygulama sonucu 34 araç trafikten men edildi. Denetimlerde, 937 iş yeri denetlendi, 5 iş yerine işlem yapıldı. 36 ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 282 fişek ele geçirilen uygulamada, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen 21 bin 200 TL , 125 USD ve 40 avroya el kondu.
Polis ekipleri arama yaptıkları araçların sürücüleri ile yolculara Koronavirüs kapsamında maske ve mesafe konusunda uyarılar yapıldı.

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