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İstanbul'da 'huzur' denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 18:18 | Son Güncelleme

Hasan YILDIRIM -Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da "Huzur Uygulaması 2019-3"denetimi yapıldı.

İstanbul'da 'huzur' denetimi

Hasan YILDIRIM -Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da "Huzur Uygulaması 2019-3"denetimi yapıldı.
Yurt genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen "Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2019-3" İstanbul'da da yapıldı. Saat 16.00 itibariyle başlayan denetim kapsamında, İstanbul'da yoğunluğun olduğu birçok noktada gerçekleştirildi. Denetim noktalarından biri de Beşiktaş İskelesiydi. Polis ekipleri şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Şüpheli kişiler de GBT (Genel Bilgi Taraması) ve üst aramasından geçirildi. Denetimler kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis köpeği 'Wisha' da araçlarda arama yaptı. Denetime polis helikopteri de destek verdi.

(FOTOĞRAF)

İstanbul'da 'huzur' denetimiİstanbul'da 'huzur' denetimiİstanbul'da 'huzur' denetimiİstanbul'da 'huzur' denetimi

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