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  4. İstanbul'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

İstanbul'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 00:01 | Son Güncelleme

İstanbul'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye ilçesindeki trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ihlamurkuyu Mahallesi Gümüşsuyu Caddesi'nde, ismi öğrenilemeyen sürücülerin kullandığı 34 YPA 60 plakalı otomobil ile ters yönden gelen 34 KT 4984 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonucu iki otomobildeki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir otomobilde sıkışan 2 kişiyi çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından 5 yaralıyı çevredeki hastanelere kaldırdı.

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Anahtar Kelimeler:
5 yaralı trafik kazası Ümraniye

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