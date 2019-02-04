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İSTANBUL'DA "İKİNCİ YARIYIL" TRAFİĞİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 07:40 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Yımaz BEZGİN / İSTANBUL DHA  2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.  Sabah erken saatlerinde yola çıkan okul taşıtlarıyla birlikte trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yönünde durma noktasına geldi.  Görüntü dökümü: ------------- -Köprü trafiğinden görüntü -Detaylar   

Haber-Kamera: Yımaz BEZGİN / İSTANBUL DHA
2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Sabah erken saatlerinde yola çıkan okul taşıtlarıyla birlikte trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yönünde durma noktasına geldi.

Görüntü dökümü:
-------------
-Köprü trafiğinden görüntü
-Detaylar

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